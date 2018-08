Rose McGowan revela quién filtró las fotos de Asia Argento y Jimmy Bennett y envía sentido mensaje a su amiga: "Sé la persona que querrías que hubiera sido Harvey Weinstein”

Continúa la polémica en el movimiento #MeToo tras las acusaciones de abuso de menores a su principal rostro, Asia Argento por parte del joven actor Jimmy Bennett.

En esta ocasión se trataría de la actriz y también activista del movimiento, Rose McGowan, una de las primeras en denunciar a Harvey Weinstein el año pasado y que reveló que fue su pareja, la modela andrógina Rain Dove quien habría filtrado las conversaciones en las que Argento confiesa que tuvo relaciones sexuales con Bennet cuando era menor de edad.

“Lo duro fue darme cuenta de golpe de que todo cuanto defendía el movimiento #MeToo estaba en riesgo”, dice McGowan en un comunicado que envió recientemente a los medios de comunicación explicando que fue ella quién incentivó a Dove a entregar los datos a la policía. “Casi 48 horas después [de entregar el material a la policía], los mensajes estaban en la prensa”.

“Es triste perder a una amiga. Pero más triste es lo que le ha pasado a Jimmy Bennett. Sea verdad o no la extorsión, no es justo y no está bien. Es la clase de cosa contra la que yo he luchado junto a tantos otros. La razón por la que no había sacado un comunicado es porque francamente este caso me ha servido de extrema cura de humildad […]. Como víctima, mis sentimientos de furia están justificados. Pero sé que los acusados son amigos, padres y familiares de otras personas […]. Deberíamos encontrar una mejor manera de equilibrar el apoyo a las víctimas con el derecho al debido proceso de los acusados”.

En el comunicado, McGowan finalmente se dirige directamente a Argento: “Asia, eras mi amiga. Te quería. Has gastado y has arriesgado mucho para defender el movimiento Me Too. Espero de verdad que encuentres el camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora. Todo el mundo puede ser mejor, espero que tú también puedas. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la justicia siga adelante. Sé la persona que querrías que hubiera sido Harvey Weinstein".