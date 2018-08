"¡Me podría haber matado!": La fuerte caída de Natalia Oreiro sobre el escenario de los Kid's Choice Awards

Han pasado algunos días, pero los videos continúan circulando en redes sociales. Hablamos de la estrepitosa caída de Natalia Oreiro sobre el escenario de la premiación de los Kid's Choice Awards organizados por Nickelodeon el sábado recién pasado.

Publimetro Chile Bad Bunny sería una de las cartas para el Festival de Viña 2019 El cantante de reggaetón y trap cultiva el éxito desde 2016

Mientras Natalia Oreiro se disponía a participar de la ceremonia, animosa como siempre, no se percató que en el escenario había un hoyo y cayó fuertemente. El público quedó atónito y el momento fue registrado en muchos teléfonos móviles.

La jornada de ayer lunes, el programa "Cortá por Lozano" se comunicó con la cantante para ver cómo estaba. "Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!", aseguró Natalia Oreiro, para luego agregar que "menos en el lugar en el que me caí, que tendría que haber habido chicos y no había nada.

Además, Natalia Oreiro aprovechó el contacto para hablar de cómo salió de la situación. "En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh", dijo también en tono de broma.