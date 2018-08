La decisión que tomó María José Quintanilla luego que Katherine Orellana dijera que "le carga"

Hace algunos días, Katherine Orellana aprovechó la invitación del programa "La noche es nuestra" y dijo algunas palabras respecto a María José Quintanilla que generaron bastante polémica.

En la ocasión, la cantante dijo que su ex compañera de "Rojo" tenía una serie de privilegios dentro del programa que a ella no le hacían mucha gracia. "Siempre fue aparte del grupo, su familia la agrandó, era especial, en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla", dijo Katherine Orellana, agregando que "no tengo ningún problema con ella (María José Quintanilla), pero tampoco me llevo bien. Está esa distancia de que siempre fue especial, el entorno la lleva a ponerse aparte del resto y ella se cree el cuento, de chica es así".

"No la sigo. No soy muy fanática de ella, me pesa un poco en televisión, me carga, cuando la veo, la cambio", sentenció en el programa de CHV.

Esta mañana, el matinal de la señal ubicada en Machasa habló del tema y Rafael Araneda aclaró que los supuestos privilegios a los que pudo acceder María José Quintanilla no se debían a otra cosa más que la cantante en ese entonces tenía sólo 13 años de edad. Además, en una nota mostraron las declaraciones de la panelista de "Mucho Gusto" respecto a las palabras de Katherine Orellana y la decisión que tomó debido a esta y otras polémicas.

"Tomé la decisión de no hablar con programas de farándula", dijo con seriedad a los programas que la esperaban a las afueras de Mega, agregando ya más relajada que, respecto a Katherine Orellana, "es un tema que no tiene contexto profesional".

"No voy a hablar, les agradezco muchísimo, lo entiendo, se que están haciendo una pega, pero tomé la decisión de no dar declaraciones. Que mi trabajo hable por mi", sentencióMaría José Quintanilla ya con una sonrisa en el rostro.