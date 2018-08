¡No se quedó callada!: María José Quintanilla reaccionó en redes sociales a los polémicos dichos de Katherine Orellana

Una concisa respuesta fue la que dio María José Quintanilla luego de ser involucrada en una polémica con Katherine Orellana, quien lanzó duras palabras en contra de la cantante durante su participación en "La noche es nuestra".

"La Quintanilla siempre fue aparte del grupo, su familia la agrandó, era especial, en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla", comentó sobre la artista.

Una tensión que al parecer sigue hasta hoy, pues confesó que no tolera verla en su trabajo como panelista del matinal de Mega. "Me pesa un poco en televisión, me carga. Cuando la veo, la cambio", señaló.

Palabras que causaron un gran revuelo en redes sociales, y sobre las que en su momento la cantante prefirió guardar silencio.

De hecho, cuando fue abordada por la prensa a las afueras del canal, comentó que "no voy a dar declaraciones ni de este caso, ni de otros, porque yo tomé la decisión hace algunas semanas de que mi trabajo hable por mí, eso es todo".

Pero a horas del conflicto, María José Quintanilla decidió alzar la voz y se manifestó a través de Twitter, en donde dedicó breves palabras a su ex compañera de programa.

"Deja que tu trabajo sea quien hable por ti, trabajar en silencio, no te pierdas, lucha. A veces solo tú sabes todo lo que has pasado… pero el esfuerzo siempre trae buenos frutos", dice el tuit de la ex chica "Rojo".