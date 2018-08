La sincera respuesta de Jean Philippe Cretton a la polémica por premio de "Vértigo"

Le pasó a Yuhui, Soa Ledy y Jean Philippe Cretton. Los tres ganaron sus respectivos capítulos de "Vértigo" sufrieron del msimo problema: El exclusivo crucero para dos personas, que partía en Miami y recorría el Caribe Occidental, no contaba con los pasajes para ir de Chile a Estados Unidos.

“Tuvimos que hacerle una vaca para pagarle los copetes”, bromeó Felipe Vidal, compañero de labores de Jean Philippe Cretton en "La Noche es Nuestra".

Martín Cárcamo, animador de Vértigo, salió al paso de la polémica y explicó a "Intrusos" que "no tengo idea".

"Hay que hablarlo con producción. Yo encuentro que es un buen premio. No sé cuál es la polémica. Nunca ha sido con todo incluido, lo que tengo entendido yo, pero no entiendo más”, dijo el nuevo animador del Festival de Viña.

Sin embargo, y para dar fin a los cuestionamientos hacia el programa de Canal 13, Jean Philippe Cretton explicó la situación y aseguró que ya lo sabía.

“Surge de una broma de mis compañeros que hicieron en un capítulo que yo no estaba, y de ahí se desató todo. Pero no tiene tanta vuelta. Efectivamente los pasajes los tuvimos que comprar nosotros, pero siempre supimos que era así. Y lo demás allá funcionó todo perfecto", aseguró a Glamorama, agregando que no fue tema durante su viaje en pareja.

“Lo pasamos súper bien. Se descansó, que es lo importante. Nosotros, como pareja, tampoco eran vacaciones para ir a despilfarrar plata y nada por el estilo. La hicimos súper austero, súper piola. Así que todo cuajó. Lo más importante es que sirvió para descansar y volvimos con bonitas experiencias”, sentenció Jean Philippe Cretton respecto al percance con "Vértigo".