Luis Gnecco se burla de la incorporación de Ignacio Gutiérrez al programa de Kathy Salosny

Hace alrededor de una semana, Luis Gnecco encendió al polémica al criticar duramente el programa "No culpes a la noche" de TVN. En la ocasión, el actor ocupó su cuenta de Instagram para decir que no le había gustado la sección farandulera que se hizo en el espacio conducido por Kathy Salosny.

"Alguna vez audicioné para conducir este late, lo que me hizo mucha ilusión. Los productores me hablaban que iba a ser lo más parecido a aquellos lates shows gringos de conversación interesante y desfachatada", dijo Luis Gnecco, agregando que "después de ver esto, supongo que hay que estar agradecido de no haber sido seleccionado".

La polémica siguió y Kathy Salosny. "Con todo lo que yo te admiro, honestamente no era necesario. Al parecer no has visto el programa con todos los temas y contenidos que hemos tenido. Tengo un tremendo equipo que defiende y trabaja desde una línea editorial seria para hacer un programa que instala esos temas diversos que hoy son parte del diálogo y discusión permanente. Es sólo un día de relajo, no merecemos tu comentario", escribió la animadora.

Sin embargo, el propio actor se ha encargado de revivir la polémica con "No culpes a la noche" y volvió a criticar al espacio a través de redes sociales. "Y bue… cuando empiecen con el horóscopo y la sección de cocina, vamos a tener que empezar a tomar desayuno a la medianoche.

Felicitaciones al editor!", dijo, produciendo una discusión en los mismos comentarios de la foto con Marcelo Saavedra, editor periodístico del programa.

De todas maneras, y según informa Glamorama, la incorporación de Ignacio Gutierrez al late deKathy Salosny es una opción que está estudiando.