El antes y después de Jennifer Lawrence, la estrella de los Juegos del Hambre

Mucho ha cambiado Jennifer Lawrence, la famosa actriz de los Juegos del Hambre, en los últimos 20 años. Pasó de ser una “alocada” adolescente que decidió dejar los estudios a los 14 años para convertirse en una de las actrices mejores pagadas de Hollywood. En 2018 ocupa la cuarta posición con ingresos anuales que superan los 18 millones de dólares, según Forbes.

Ya muy poco queda de aquella tierna adolescente con un delgado cuerpo, pecas en el rostro y melena súper alborotada y rebelde. Hoy, Jennifer es sinónimo de belleza, elegancia y de presumir de tener las “curvas” más sensuales del cine.

Jennifer Lawrence young A post shared by 🔥THE HUNGER GAMES🔥 (@remember_the_hunger_games) on Jan 11, 2014 at 11:14pm PST

A sus 28 años lo tiene todo. Tiene en su casa un premio Oscar de la Academia por su actuación como Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook. Ha ganado dos Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, entre múltiples reconocimientos.

A pesar de que su carrera está llegando a lo más alto, ha recibido duras críticas en Hollywood en los últimos años. Se ha ganado comentarios negativos por su exceso de peso o por su extrema delgadez, algo que ella varía según los papeles que interpreta en sus películas.

El cambio se nota especialmente en su rostro, que a pesar de tener una forma redondeada, a veces luce más delgado y anguloso.

Todos los estilos

En materia de estilo, Lawrence es toda una “camaleona” con el pasar de los años.

En 2010 ella lucía una característica melena rubia y con rasgos aniñados. Luego empezó a cambiar progresivamente y a cuidar más su vestuario. Dos años después, se atrevió a probar más cosas diferentes, sobre todo con su cabello. Durante los primeros meses del 2012 mantuvo su rubio, luego se lo cambió a pelirrojo y finalmente, a negro.

Aunque ya se había ganado a la crítica con sus películas anteriores, su trabajo en la primera entrega de la saga “Los juegos del hambre” la hizo mundialmente conocida.

#jenniferlawrence A post shared by Jennifer Lawrence (@j.lawrence) on May 24, 2018 at 7:41am PDT

El pelo corto, rubio y con pequeñas ondulaciones es el estilo con el que más cómoda se siente la actriz, ya que es con el que más tiempo ha estado y al que siempre vuelve una vez finalizados sus compromisos estilísticos con los personajes que interpreta.

Sin retoques

Asegura que no se ha realizado retoques cosméticos en su rostro, pero si ha sido reconocido que en varias ocasiones le han realizado exagerados retoques en Photoshop. “No me he hecho cirugías (dice entre risas) son los programas de edición (fotográficos) los que me hacen lucir diferente, a veces ni yo misma me reconozco”, agrega.

Jennifer es sin duda una de las actrices más laureadas de Hollywood. Belleza y personalidad no le faltan. La popular Katniss Everdeen recientemente reveló en una entrevista cuál es su secreto para mantener su sensual y atlética silueta. “No tomo vitaminas y me alimento como una niña de 11 años”, explicó. La actriz rápidamente también añadió: “¡Pero hago ejercicio! Hago Pilates y corro”.