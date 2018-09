Rossana Sánchez, esposa del "Trovador del gol": "Callé mucho tiempo para que él pudiera hacer su trabajo"

Una demanda por violencia intrafamiliar, pensión alimenticia y régimen de visitas enfrenta Alberto Jesús López, conocido como el "Trovador del gol" por sus apasionados relatos futbolísticos en las pantallas de CDF y la radio ADN.

A través de un reportaje publicado esta mañana por el diario La Cuarta se dieron a conocer las causas que enfrenta el comunicador luego de que sus esposa, la estudiante de periodismo Rossana Sánchez, lo denunciara a principio de este año, situación que desembocó en que este no pudiera ver a su hijo desde febrero pasado.

"Estoy shockeada con tanta información negativa y falsa", señaló la demandante a Publimetro. Sánchez manifestó su sorpresa al encontrarse con la nota que, pese a que sabía que se estaba preparando un reportaje sobre su caso, indica que no se esperaba lo relatado allí, que asegura ser en su mayoría falso.

En el reportaje del medio local dice que la mujer de origen paraguayo había demandado previamente al "Trovador" en dos ocasiones (2012 y 2013), pero que en ambas se retractó. Al respecto, Sánchez admite que en ese sentido "callé mucho tiempo para que él pudiera hacer su trabajo".

"La segunda vez, cuando me retracté, sólo fue una constancia. La primera vez pedí una terapia familiar. Yo pedí, no como sale en la nota. En 2012 yo había hecho una primera denuncia por maltrato. Las veces que yo decidí hacer alguna denuncia fue por situaciones graves. No fueron cualquier cosa, por eso decidí ir por el tema legal. Nunca mi intención fue que el perdiera su trabajo", cuenta Sánchez.

En ese sentido, Sánchez asegura que la última denuncia hecha fue debido a "la gota que rebalsó el vaso", y aunque no quiso dar detalles de esa "gota", explicó que le preocupaba el poco apoyo que ha recibido por parte de la justicia. "¿Quién vela por mí y quién vela por mi hijo? Solamente por eso yo volví a pedir justicia. Lo que vivimos con mi hijo ha sido muy fuerte".

Además de las acusaciones como tal, Sánchez aprovechó de desmentir lo señalado en La Cuarta donde se indica que un informe enviado a la fiscalía sugeriría “evaluación psiquiátrica para la esposa del paciente”. "Eso es mentira. Yo pedí la terapia familiar a la que asistimos de forma separada. Jamás supe el resultado de ese diagnóstico. Al que mandaron al psiquiatra es a él, pero por falta de cupo lo mandaron a otro sector. A mi hijo y a mí nos mandaron al psicólogo".

El descaro

Esta mañana Alberto Jesús López publicó un comunicado en sus redes sociales en el que se refirió a las demandas en su contra asegurando su "rechazo a todo tipo de violencia ante cualquier persona".

Les pido nos tengan en sus oraciones ante esta triste situación.🙏🏻 pic.twitter.com/fzVOBJzRGM — Alberto Jesús López (@trovadordelgol_) September 1, 2018

Rossana, no tardó en utilizar las mismas redes para contestar y luego, en conversación con Publimetro, dijo: "Él con el descaro que escribe que está en contra de cualquier maltrato, lo encuentro muy mentiroso. ¿Cómo puede hablar de Dios con ese nivel de descaro?".

La estudiante de periodismo además dijo que "Yo he esperado todo este tiempo para que pueda pedir disculpas, pero no lo hace y al contrario, ahora está jugando en contra mía".