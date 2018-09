Ex de Humberto Sichel hace "pronóstico" sobre su romance con Macarena Pizarro

"Yo ya sabía, me habían contado que andaban juntos", dijo María Elena Dressel en el programa "Síganme Los Buenos" tras ser consultada sobre qué le parecía el nuevo romance de su ex pareja, Humberto Sichel, con su colega Macarena Pizarro.

Recordemos que Dressel tuvo una relación de cuatro años con el periodista, aún cuando tenían 6 años de diferencia. Por eso a ella no le sorprendió que Humberto Sichel se enganchara de Macarena Pizarro, quien es 9 años más grande. "A él le gustan mayores", aseguró.

La también locutora radial indicó que la noticia no le afectó "porque ahora estoy con un hombre que me tiene muy feliz, me tiene loca", pero igual se tomó unos minutos para lanzar su pronóstico sobre el nuevo romance de su ex.

"Espero que les vaya muy bien juntos. Ojalá que sea la relación que lo ayude a…, me carga decir sentar cabeza…, no sé, que pueda proyectarse", dijo, para luego revelar que mientras ellos estuvieron juntos no se pudo proyectar con él.

"En algún minuto creo que me proyecté con él, pero después ya no. (…) Hubo un tema específico, pero no sé si es muy comentable", indicó la periodista.