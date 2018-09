5 cosas que quizás no sabías de Freddie Mercury

Freddie Mercury fue y seguirá siendo uno de los más grandes íconos del rock. Hoy, a 72 años de su nacimiento, volvemos a recordar el líder del grupo Queen que dejó una marca importante en la música del siglo XX gracias a sus extravagantes shows, su poderosa voz, sus llamativos looks y sus canciones que revolucionaron la escena musical.

Además de habernos dejado grandes canciones como Bohemian Rhapsody, We Will Rock you, We Are the Champions, I Want to Break Free, Under Pressure…entre muchas otras, Mercury fue un ídolo revolucionario en el grupo LGBT, cosa que le fue demostrando en sus videos y sus relaciones amorosas con hombres y mujeres. Ser gay o bisexual en los 70’s seguía siendo un tema tabú, ni siquiera era algo que se hablara en los medios, pero el cantante no tuvo miedo de expresar quién era realmente.

Para celebrar su cumpleaños tenemos las 5 cosas que probablemente no sabías del gran Freddie Mercury:

1. Freddie nació en Stone Town, Zanzíbar (conocido actualmente como Tanzania) país que se encuentra ubicado en la costa este de África Central, pero vivió la mayor parte de su infancia en India. En 1964 él y su familia dejaron el país y partieron a Middlesex, Inglaterra.

2. Iba a colaborar en una canción con Michael Jackson pero el rey de pop quería grabar con un su mascota chimpancé. Mercury no aguantó que grabar día tras día con el animal así que tomó sus maletas y volvió a su hogar en Londres.

3. Cuando Queen lanzó el video Break Free en MTV fue censurado ya que en él mostraban a los integrantes del grupo disfrazados de mujeres. Esta canción en la que Freddie Mercury interpretaba a una ama de casa que pasaba la aspiradora fue bastante criticada en Estados Unidos.

4. La canción Bohemian Rhapsody en un principio fue rechazada por la productora y le preguntaron si estaba loco para hacer esa canción. Mercury sabía que este sencillo revolucionaria la historia musical y que superaría todas las canciones de Queen hasta ese momento. El tema había rondado por la mente de cantante por años hasta que finalmente supo lograr unir la canción compuesta por seis secciones: la balada de solo de guitarra, luego una ópera, el rock y su final.

5. El cantante ocultó que tenía SIDA por años y hasta cuando le preguntaban en los medios si era portador de la enfermedad (se notaba en su aspecto físico que algo andaba mal) él lo negaba. Su tratamiento se mantuvo en estricto secreto al igual que el avión que le traía remedios regularmente. La enfermedad lo llevó a estar muy bajo peso y hasta llegó a perder el pie antes de morir (con tan solo 45 años) en 1991.