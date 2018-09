Dave Grohl pierde la voz y pospone próximos conciertos de Foo Fighters: "Última vez que beso a Bono"

Primero Eddie Vedder, después Bono y ahora Dave Grohl. Algo está afectando a las estrellas de rock y a sus voces. El vocalista de Foo Fighters anunció que debería posponer las fechas de su gira canadiense luego de "perder la voz".

Lejos de dramatizar con la situación, Grohl se tomó la dificultad con humor y a través de la cuenta oficial de Twitter de la banda dio el aviso acompañado de una broma: "Última vez que beso a Bono", dijo el músico que alguna vez fue baterista de Nirvana.

FF RESCHEDULE 2 CANADA DATES DUE TO ILLNESS

"That’s the last time I ever make out with Bono" – DG

9/4 Edmonton & 9/6 Calgary. New dates – Edmonton 10/22 Calgary 10/23

Tix honoured for new dates. If refund is required, refunds available @ point of purchase until 9/25. pic.twitter.com/mldldml850

— Foo Fighters (@foofighters) September 3, 2018