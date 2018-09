Así reaccionó Daniel Valenzuela ante el matrimonio de su hermano con Paloma Aliaga

En 2013, el mundo de la farándula se remeció con el quiebre entre Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga, debido a todos los pormenores que circulaban alrededor.

De eso ya ha pasado un tiempo, pero el pasado martes volvieron a hacer noticia luego que el programa "Intrusos" de La Red revelara que Paloma contraerá matrimonio con el hermano de Daniel, Cristóbal.

Es que si bien la pareja ya había hecho un vínculo simbólico en 2014, esta vez lo harán de manera oficial. Según las informaciones, la celebración será el próximo 6 de octubre y hay 250 personas invitadas.

Sin embargo, el gran ausente de la jornada será Daniel Valenzuela, que pese a tener una buena relación con su hermano y su familia, no estará presente en la ceremonia.

Así lo indicó a La Cuarta, en donde señaló que "esto coincide en que tengo hartas giras. Voy a estar fuera septiembre, octubre y noviembre".

Y sobre el vínculo, el locutor de Radio Candela dijo que "me he marginado de dar opiniones, aunque la gente no lo crea yo tengo la mejor de las ondas, el mejor de los cariños. Claramente sabía y estaba enterado".

"No es tema para mí, y ni siquiera lo hablo tampoco, no es mala onda, hace rato tenemos una buena armonía entre todos", sostuvo.

De hecho, sólo tuvo buenos deseos para la pareja. "El mejor de los cariños siempre, pero no me refiero más a eso y a nada que tenga que ver con amor, porque tergiversan y prefiero no opinar", dijo.

