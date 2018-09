Felipe Braun revela que sus hijos se asustaron por su radical cambio de look

“Mis hijos entran en el juego muy rápido, ya que me han visto hacer de todo como actor…, desde Poseidón, ponte tú, a cualquier personaje. Pero acá les afectó el tema de que no tuviera cejas. Eso los asustó porque para ellos era como que el papá no tenía dedos", dice a Publimetro el actor Felipe Braun, quien asumió un radical cambio de look para dar vida a un hombre con cáncer terminal en “Amar a Morir”, la nueva teleserie del canal público.

"He tratado de explicarles siempre desde el lado de que esto es un juego…, aunque en todo momento uno está pensando en cómo lo vive la gente que realmente pasa por esto, y es duro”, indica Braun, quien ha grabado gran parte de la nueva producción de TVN pelado al cero y hasta sin cejas.

En la teleserie su personaje deja la ciudad tras ser diagnosticado con cáncer gástrico terminal y se traslada al Cajón del Maipo para disfrutar junto a sus hijos de sus últimos días de vida. Sin embargo, el amor tocará su puerta de forma inesperada y “Pachi” (Antonia Zegers) se transformará en su motor para tratar de salir adelante.

“Es el papel más intenso emocionalmente que he hecho”, reconoce, para luego revelar que “a uno le da mucho miedo trabajar estos temas, sobre todo cuando tienes hijos chicos. El cáncer es un tema tan complicado de abordar…, pero acá tratamos de contar una bonita historia y hay mucho de verdad, porque tenemos a nuestra guionista peleando con este cáncer, entonces hemos tratado de dar un punto de vista sobre esto”.

“Amar a morir” no tiene aún fijada su fecha de estreno, pero ayer fue presentada a la prensa junto a un pequeño resumen que generó lágrimas entre los actores, ejecutivos y periodistas presentes. Y es que la trama tiene romance, risas, pero también una alta dosis de melodrama y hay escenas, como una conversación entre el rol de Felipe Braun y su padre en la teleserie, Francisco Reyes, con las que es imposible no emocionarse.

“Muchos de nosotros hemos tenido algún amigo o familiar con cáncer, así que cuando grabamos una escena muy seria se provoca una emoción total y real en el set”, cuenta, añadiendo que “nos encontramos con un tema súper duro, pero lo trabajamos desde un lugar muy lindo que tiene que ver con el amor y aprovechar cada minuto. De hecho, en la teleserie hay toda una filosofía de vida que es una manera distinta de mirar la enfermedad…, porque pareciera que todo se trata de sanarse, pero también hay una forma de mirar la vida y mirar la lucha que vas a dar”.