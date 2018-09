Mon Laferte lanza "El beso", nuevo sencillo y videoclip con la participación de Diego Luna y convoca a "besatón"

Mon Laferte se aventura nuevamente a la sensualidad con "El beso", su nueva canción y videoclip con la cual explora los sonidos urbanos y folclóricos de Latinoamérica.

En tres minutos la cantante nacional celebra el "Día internacional del beso" invitando a su audiencia a jugar con "un beso lento, un beso tierno / un beso violento en el pavimento / uno en la costilla, uno enredado / uno despacito, uno arrebatado / un beso mordido, uno chupeteado / un beso encendido, un beso gastado / uno que me ahogue, uno que me rompa”.

La pieza fue producida por el ex guitarrista de los emblemáticos The Mars Volta, Omar Rodríguez-López, quien además participa de la banda At The Drive-In, que visitará nuestro país el próximo 9 de noviembre. Pro otro lado, la dirección de la obra visual estuvo a cargo de Sebastian Soto Chacón, realizador chileno que ha dirigido videos anteriores de la cantante, así como de Sergio Lagos y Nicole entre otros.

La producción cuenta además con la participación especial del actor y director mexicano Diego Luna, así como del actor nacional Lucas Balmaceda, quien es parte de la coreografía del atrevido metraje.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.

Besatón

Con el lanzamiento de "El beso", Mon Laferte aprovechó de convocar a una "besatón" para esta tarde en Metro Salvador a las 18:00 horas para celebrar el "día del beso".

A través de un comunicado, se indica que "la dinámica será registrada y grabada para que el material final sea enviado directamente a Mon Laferte".