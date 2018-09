"Bohemian Rhapsody", la película sobre Freddy Mercury, tendrá su propio disco con banda sonora

"Bohemian Rhapsody", la película sobre Freddy Mercury y Queen, tendrá su propio disco incluyendo la banda sonora de la cinta.

Así lo anunció Universal Music, sello que se encargará de editar el compilado de la cinta producida por 20th Century Fox, y que incluirá por primera vez algunos de los registros de audio de la legendaria interpretación de la banda en el icónico concierto del Live Aid.

El álbum incluye otros temas en directo de toda la carrera de Queen, nuevas versiones de viejos favoritos, y una selección elegida de los mejores temas de estudio de Queen y estará disponible desde el próximo 19 de octubre en formato streaming, así como en CD.

"Bohemian Rhapsody" será estrenada mundialmente en Reino Unido el próximo 23 de octubre. Está protagonizada por Rami Malek en el papel de Freddie Mercury.

El tracklist del álbum será el siguiente:

"Bohemian Rhapsody" BSO tracklist:

1. 20th Century Fox Fanfare 0:25

2. Somebody To Love 4:56

3. Doing All Right… revisited (Performed by Smile) 3:17

4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) 3:56

5. Killer Queen 2:59

6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris) 4:38

7. Bohemian Rhapsody 5:55

8. Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon) 4:26

9. Crazy Little Thing Called Love 2:43

10. Love Of My Life (Rock In Rio) 4:29

11. We Will Rock You (Movie Mix) 2:09

12. Another One Bites The Dust 3:35

13. I Want To Break Free 3:43

14. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie) 4:04

15. Who Wants To Live Forever 5:15

16. Bohemian Rhapsody (Live Aid) 2:28

17. Radio Ga Ga (Live Aid) 4:06

18. Ay-Oh (Live Aid) 0:41

19. Hammer To Fall (Live Aid) 4:04

20. We Are The Champions (Live Aid) 3:57

21. Don't Stop Me Now… revisited 3:38

22. The Show Must Go On 4:32