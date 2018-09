"Game of thrones": batalla legal revela detalles de importante personaje de la serie

La espera sigue haciéndose eterna para los fanáticos de "Game of thrones". Por ello, cada vez que sale alguna información relacionada a la octava y final temporada de la exitosa serie de HBO, estos detalles se hacen viral. En esta oportunidad, un spoiler sobre la participación de uno de los personajes principales de la historia de dio a conocer de una particular manera.

Resulta que el actor Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, está en medio de una batalla legal con su ex manager Jill Pittman y, por ello, debió presentar documentación que respaldará cuánto ganaría en la última temporada de la serie. De esta manera, no solo se filtró que el "kingslayer" recibió un importante aumento de su sueldo, también se reveló cuál sería su participación en pantalla para el desenlace de "Game of thrones".

El actor ganó $1,066,667 por aparecer en todos los episodios del último ciclo de "Game of thrones", una cifra muy superior a los $942,857 por ser parte de todos los episodios de la anterior temporada, según informa harpersbazaar.com.

Esto deja en evidencia que Jaime Lannister podría o no morir o asegurar su presencia hasta el episodio final de la serie. Un lujo que lo convertiría en uno de los pocos personajes de la serie que sobrevivo a las ocho temporadas de "Game of thrones".