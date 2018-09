Andrés Caniulef deja "La mañana" de CHV

Es un hecho: Andrés Caniulef ya no forma parte de las filas de Chilevisión. Desde hace unos meses el comunicador ya no estaba apareciendo en la pantalla de la señal ubicada en Machasa, pero no fue hasta ahora que se oficializó su salida del canal.

“Hemos acompañado a Andrés durante su proceso y ahora, mutuamente, acordamos su salida”, aseguraron desde Chilevisión.

Pero la historia no comienza aquí, ya que en julio pasado el ex panelista de "La mañana" de CHV declaraba al diario la Cuarta la difícil situación que vivía a raíz de un fuerte cuadro de depresión que lo aquejaba.

"Yo creía que podía superar todo solo, pero llegué a sentirme tan vulnerable, me vi en la necesidad primero de asumir que necesitaba ayuda, y segundo, y más difícil, de pedirla", aseguró el periodista a dicho medio.

Según reveló el propio comunicador, el término de la relación sentimental con su ex pareja, el ingeniero comercial Sebastián Núñez, gatilló la enfermedad. Con Núñez compartían el mismo hogar y fueron ellos mismos quienes hicieron público su vínculo al pasar por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar en febrero de 2017.

Cabe recordar que Caniulef llegó a Chilevisión en 2014 a integrarse a SQP Y Maldita Moda. Luego, a inicios de 2017 comenzó formar parte de "La mañana" de CHV.