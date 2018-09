Andrés Caniulef y su salida de CHV: "Me parece mejor ser dueño de mi futuro"

En una conversación realizada el martes Andrés Caniulef y CHV llegaron a un acuerdo de palabra para que el periodista dejara, tras cuatro años, la señal privada. “Hemos acompañado a Andrés durante su proceso y ahora, mutuamente, acordamos su salida”, aseguraron desde Machasa. Mientras que Caniulef detalló a Publimetro que, fue "una conversación clara, fluida y cariñosa" y que es el resultado de su necesidad de "ser dueño de mi futuro y no amarrarme, ni amarrar al canal, a la incertidumbre de volver".

Una decisión que responde a lo que le ha tocado vivir en los últimos meses. En julio pasado optó por hacer público el difícil momento que estaba viviendo a raíz de un fuerte cuadro de depresión que lo aquejaba. Una situación que, tal como reveló el ahora ex panelistas de "La mañana" de CHV, fue gatillada por el término de su relación sentimental con el ingeniero Sebastián Núñez, con quien desfiló por la alfombra roja del Festival de Viña del Mar en el año 2017.

"Lo pensé hace más de un mes, cuando creo estar listo para volver y, dolorosamente, supe que no. Aún estoy sensible y en ese tránsito en el que veo las cosas distinto", confiesa Andrés Caniulef y agrega: "Valoro todo distinto y veo cuánto puedo hacer por ayudar a vivir un Chile mejor, más tolerante, más inclusivo, donde nadie tenga miedo de querer avanzar. Porque aquí hay un niño de origen mapuche, que creció siendo pobre en recursos monetarios y que tuvo terror desde distinto, de ser gay. Me tocó luchar y esa última batalla la di en este proceso. Hoy soy Andrés Caniulef y me encanta ser quien soy".

El periodista califica este momento como un descanso y dedica palabras de cariño para CHV. "Retribuyeron mi trabajo último y lo siguen haciendo. Pocas veces se puede decir eso. Ahora es mi medio tiempo… Así que bailaré para dejar atrás los malos ratos". Sobre si tiene planeado volver a la televisión, Andrés Caniulef es tajante: "Sí, lo haré. Es lo único que sé".