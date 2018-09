Nueva baja en "Rojo": María Isabel Sobarzo se despide con sentidas palabras en Instagram

Varios cambios traerá la nueva temporada de "Rojo". No solo el slogan del programa cambiará de "Rojo, el color del talento" a "Rojo, el talento no sobra", sino que también ciertos integrantes del equipo del espacio de talentos han anunciado su salida del programa.

Primero fue Maitén Montenegro y ahora la bailarina María Isabel Sobrazo, quien al igual que la otrora estrella del "Jappening" anunció a través de su cuenta de Instagram que no seguirá formando parte del segmento vespertino.

Pero la actual coach del espacio no lo hizo de manera tan oficial, sino que dio a conocer la noticia a través de un comentario que escribió dentro de una publicación donde describía que iría al canal a ensayar con sus pupilos.

Como recibió tantos comentarios emotivos y también preguntas sobre su continuidad en "Rojo" de parte de sus seguidores, Icha decidió responderles dentro de la misma publicación con unas sentidas palabras.

“Ay, qué lindos mensajes, gracias por tanto amor, de verdad, ya que me preguntan les cuento que no sigo en la segunda temporada de Rojo, no es una decisión que pase por mí, pero creo que todo pasa por algo, yo hubiese seguido feliz pero se decidió otra cosa, no estaba en mis manos. Me encantó la experiencia y volver a este bello programa que me vio nacer, y además conocer y compartir con mis lindos pupilos”, escribió la bailarina.

Instagram