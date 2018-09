"Petit Frére": el documental que busca eliminar los prejuicios hacia los inmigrantes haitianos

El documental dirigido por Rodrigo Robledo y Roberto Collío (director del corto “Muerte Blanca”, que trata sobre la tragedia de Antuco) “Petit Frére” es un proyecto que busca reflejar, dentro de otras cosas, cómo ha sido para los inmigrantes haitianos adaptarse en nuestro país. La cinta cuenta la historia de Petit Frére, un haitiano que vive en Santiago y se dedica a hacer un boletín para describirle a sus compatriotas cómo es vivir en Chile.

En el año 2012 los directores comenzaron a hacer una investigación sobre un documental de nuevos actores sociales en Chile, con un enfoque en los inmigrantes. De ese proyecto conocieron a la organización de haitianos de Oshek (organización sociocultural de haitianos en Chile) en donde conocieron a Wilner Petit Frére, quien hasta ahora es director del organismo. “El mundo de los inmigrantes haitianos era bastante desconocido para nosotros en esa época y teníamos las curiosidad de conocerlos…Cuando conocimos a Petit nos mostró que realizaba un boletín informativo para la comunidad haitiana, lo que fue alucinante para nosotros y dio el pie para hacer un nuevo documental”, cuenta uno de los directores del reportaje Rodrigo Robledo.

En el documental se muestra cómo Petit crea noticias y poesía para explicar al resto de los haitianos, que están viendo la posibilidad de emigrar, cómo es Chile según su visión además de realizar una analogía del viaje de los haitianos como si fuera un viaje a Marte junto a varias interrogantes a la idea del viaje, cómo hasta dónde se puede llegar y cuáles son los requisitos para realizar este viaje.

“Nosotros al comienzo de la realización del documental veníamos con los mismos prejuicios que todo el mundo tiene o tuvo sobre Haití, sobre que es un país pobre, que sufre, lleno de desastres naturales…Ellos quieren recalcar que Haití no es un país pobre en todo sentido, sino que culturalmente y en historia son un país muy rico. Ese fue nuestro primer descubrimiento”, explicó Rodrigo Robledo.

El viaje, la inmigración y el encontrar un nuevo lugar donde asentarse son algunas de las cosas que se retratan en este documental. Además, se hace un llamado implícito a ponerse en el lugar del otro, a dar a conocer qué es lo que viven los inmigrantes haitianos al llegar a Chile y cómo es que la gente proveniente de otros países se encuentran y reúnen entre sí generando algo como submundos dentro de un mismo país.

El trailer del documental se publicó en Youtube en julio de este año y no tuvo muy buen recibimiento por parte de los chilenos, ya que se publicaron varias críticas racistas en los comentarios del video. “Uno lee los comentarios y sabe que son muy superficiales y que no ahondan en el tema. Es importante no quedarse sin hacer nada ya que eso significaría normalizar un comportamiento que no se debería aceptar”, afirma el director.

El documental además obtuvo el apoyo económico de la Corfo para el trailer y del Fondo de Fomento Audiovisual para su producción. Además tuvo la oportunidad de participar en un reconocido festival internacional de cine, el Festival “Visions du Reel” en Nyon, Suiza, en donde se estrenó el filme. En Chile el programa Miradoc fue el encargado de distribuir el documental en las salas de cine de Arica a Punta Arenas. En Santiago, el Cine Hoyts de Parque Arauco pasará el documental solo hasta hoy, pero de todos modos se mantendrá en la cartelera de las salas Miradoc de todo el país.

Si quieres ver el trailer de "Pétit Frére" haz click en este link: https://www.youtube.com/watch?v=sF4rMMQWikU