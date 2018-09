“Rojo”: los nombres del recambio

Ad portas de que se lleven a cabo las galas en que se definirá a los ganadores del regreso de “Rojo” (serán esta noche y el jueves, en horario estelar), la segunda temporada del espacio busca-talentos comienza a tomar forma con nuevos nombres y varias despedidas, tanto en la vereda de los coach como en la de jurados. Ayer, la presidenta del jurado, Maitén Montenegro, oficializó su salida del programa con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que aparecía en compañía de Consuelo Schuster, Neilas Katinas, Álvaro Escobar y el grupo de participantes de "Rojo".

“Así partió la gran aventura. Cae el telón y los aplausos resonarán en los sueños…, para mí un fantástico desafío Gracias !!!!! Ya nos encontraremos…, no me olviden que yo no lo haré”, escribió Montenegro, quien tomó la decisión de dar un paso al costado -pese a que intentaron retenerla- por temas laborales. Según cuentan a Publimetro, la otrora estrella del “Jappening” está a cargo de un teatro y alista el estreno de una obra, lo que requiere por ahora toda su energía y atención.

Su salida deja vacante un puesto que por ahora no tiene reemplazante definido, aun cuando la producción ya baraja algunos nombres para aquello. De acuerdo a fuentes al interior de “Rojo”, a las nuevas incorporaciones ya confirmadas -Carolina Soto y Rodrigo Díaz en el equipo de coach-, podría sumarse un nuevo personaje que llegaría al banquillo de Maitén Montenegro. Por lo pronto, ese puesto de presidenta todavía no tiene dueño.

La producción se tomará unos días para definir el tema, ya que recién el próximo lunes se reunirán a evaluar todos los nombres en carpeta para tomar una decisión final. El nombre que ya tendría asegurada su participación como jurado en la segunda temporada de "Rojo" es María Jimena Pereyra (no necesariamente como presidenta).

La primera temporada de “Rojo” dirá adiós instalada en el segundo lugar de sintonía, con 9,8 puntos promedio desde su estreno, el 14 de mayo pasado, a la fecha; sólo punto y medio más abajo de Mega, que lidera esa franja horaria.