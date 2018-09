Daniela Vega dedicó esperanzador mensaje por aprobación de Ley de identidad de Género

View this post on Instagram

El testimonio y el cuerpo como declaración de rebeldía. Pero no se puede ser rebelde sin antes ser digno, y la dignidad no es una fe, es un derecho. No teman niños, habrán brazos que contengan su hermosa naturaleza. Tapiar la puerta no va a oscurecer el horizonte, porque serán ustedes, niños quienes gobernarán su biografía. El arte, llave infinita de cerraduras inmóviles. La voluntad, motor del futuro que aparece hoy más esperanzador. Hay quienes no vieron este día, este amanecer, a sus cuerpos, dignificados por la memoria de la rebeldía, de la dignidad. Amor, motor de la experiencia. Amor, aval del espacio infinito. Habitar, resistir, moverse en el calendario. El tiempo y la objetividad de sentirlo pasar. Tener por fin hoy, el derecho de habitarlo, de pertenecer. Cuerpo futuro, lienzo blanco de nuevas luchas, de nuevas utopías , de nuevos espacios, de movimiento, de dignidad. ❤️ #RebeldiaResistenciaAmor