Líderes de Pánico adelantan otra canción de su nuevo proyecto

"It comes" será el primer disco del nuevo proyecto de los líderes de Pánico, Carolina Chaspoul y Eduardo Henriquez, llamado Nova Materia. Un trabajo que este viernes mostró su segundo adelanto con la canción "Follow you all the way", que cuenta con un interesante trabajo audiovisual bajo la dirección de Catarina Limão.

Antes fue el turno de “Nov Power” y ambos temas dan luces de su nueva propuesta musical que transita entre la electrónica y el rock.

El dúo franco-chileno editará su nuevo trabajo bajo el alero Crammed Discs, sello con fuerte posicionamiento en el indie-electrónico internacional, que cuenta entre sus filas con artistas como: Acid Arab, Konono N ° 1, Juana Molina, Yasmine Hamdan y Matías Aguayo. "It comes" será publicado el próximo 28 de septiembre.