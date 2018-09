Revelan video de John Lennon y George Harrison grabando una canción contra Paul McCartney

The Beatles se separó y sus integrantes siguieron sus carreras por separado. John Lennon lanzó su disco solista "Imagine" en 1971, donde se incluye una canción escrita contra su antiguo compañero Paul McCartney, "How do you sleep?". Tras 47 años, hoy salió a la luz un video de la grabación del tema, junto a otro ex Beatles, George Harrison.

La canción también fue re lanzada como sencillo, con la autoría de John Lennon y The Plastic Ono Band.