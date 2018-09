Catalina Parot, presidenta del CNTV: Arremete contra Yerko Puchento y habla sobre polémicas de Patricia Maldonado

Hace algunos meses, Catalina Parot se convirtió en la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). En conversación con El Mercurio, la abogada repasó algunos de los episodios más polémicos, como los dichos de Tonka Tomicic, Macarena Tondreau, Yerko Puchento y Patricia Maldonado.

Publimetro Chile Miguel "Negro" Piñera aparece en silla de ruedas tras celebrar las Fiestas Patrias El hermano del presidente se puso con una fonda en Antofagasta

Una de las primeras preguntas referentes a este tema tuvo relación con las 109 denuncias contra el matinal "Mucho Gusto" de Mega por los dichos de sus panelistas y cómo corrigieron a sus hijos usando la violencia. "No sé el tono en que se habló. Antiguamente, se usaba castigar a los niños, hoy me parece que la defensa de los derechos del niño debe ser transversal y el respeto, desde que nace, debe venir desde la casa. Hay que buscar formas de educar sin violencia.", dijo Catalina Parot, quien al principio de la nota ya había dicho que no ve mucho televisión, solo las noticias y nada de matinales por falta de tiempo.

Luego, al ser consultada por los dichos de Tonka Tomicic y Macarena Tondreau, quien en distintos matinales expresaron que estaba bien la violencia y tortura contra los imputados por el crimen de Margarita Ancacoy, la presidenta del CNTV fue enfática en rechazar aquellas palabras de la animadora del "Bienvenidos" y la ahora ex panelista del "Muy Buenos Días".

"Esos dichos son una muy mala señal y, como son de una conductora estable del canal, los condeno. En el Consejo hubo fallo dividido: cuatro consejeros estuvieron por formular cargos, entre ellos yo, y otros cuatro por declarar no a lugar las denuncias. Por falta de quórum (faltaron dos integrantes del Consejo ese día) no se amonestó", dijo respecto a Tonka

"Ahí lo que sucede es que el canal tomó una medida (no renovarle contrato a Tondreau). No se sancionó, justamente, porque el canal tomó medidas", agregó respecto a Tondreau.

Publimetro Chile Popular animador reemplazará a Andrés Caniulef en "La mañana" de CHV Ya hace un tiempo estaba como invitado

Sin embargo, con quien fue más tajante Catalina Parot es con Yerko Puchento, comediante que jueves tras jueves acumulaba denuncias en el CNTV por distintos dichos. El Mercurio le consultó principalmente por las más que guardan relación con las "bromas" a la actual ministra Cecilia Pérez y Sebastián Dávalos, este último quién demandó a Canal 13 por 3.360 millones de pesos por injurias.

"Al principio, había mucha gente que pensaba que Yerko Puchento representaba una especie de rebelión sociológica, pero he vivido la sensación de verme ridiculizada por un humorista por mi propia situación, entonces no me da risa", dijo la mandamás del CNTV, agregando que "no nos olvidemos de que antes el humor ridiculizaba a los homosexuales, a los discapacitados, al cojo. Siempre se basó en los defectos físicos. Hoy, la medida con la que eso se ve es completamente diferente y Canal 13 siguió mostrando a un personaje que atenta contra la dignidad de las personas".

"Lo que hizo Yerko Puchento con Cecilia Pérez fue de mal gusto, una falta a la dignidad de la persona y también con Dávalos. No solo se rió del físico de él y lo mantiene, sino que, además, asumió una culpabilidad y una sentencia antes de que hubiera una pronunciación de tribunales", sentenció Catalina Parot.

"Varias veces han llegado al Consejo denuncias contra Patricia Maldonado, panelista de "Mucho gusto", por su defensa a la dictadura", fue la última de las consultas del citado medio respecto a este tema. Ahí, la abogada es enfática en decir que, para ella, lo de Maldonado "cae dentro de la libertad de expresión".

"Habrá mucha gente que podrá decir que le gusta el régimen de la dictadura militar o el régimen de Cuba, que hieren sensibilidades, obviamente, pero todavía no he visto ninguna denuncia que diga que, en el marco de esas discusiones, venga algo que pueda agredir a una persona en especial", aseguró.