Cecilia, "La incomparable", es internada de urgencia en Hospital de San Antonio por problemas respiratorios

Mireya Cecilia Pantoja, conocida popularmente como "Cecilia, la incomparable", fue internada de urgencia la tarde de este viernes en el Hospital de San Antonio, producto de problemas respiratorios.

Según consigna el Líder de San Antonio, la cantante ingresó a las 16.15 horas con un delicado cuadro respiratorio y proveniente del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de El Tabo, de donde venía asistida con cilindros de oxígeno. "Se le veía muy mal, casi ni hablaba y la noté con mucha dificultad para poder respirar", relató al mencionado medio una persona que se encontró con Cecilia.

"Cecilia, la incomparable" tiene 74 años (60 de trayectoria) y llegó al lugar acompañada de una hermana, quien al ser consultada por el estado de salud de la artista, declinó referirse al tema.

Recordemos que Cecilia ya había enfrentado cuadros complicados de salud. En 2016 también estuvo grave, esta vez en un hospital de Antofagasta, quedando meses internada. Por otro lado, el pasado miércoles 22 de agosto, fue interna en el Hospital Salvador debido a una obstrucción respitoria.

Más tarde fue traslada al Hospital del Tórax, ubicado en la comuna de Providencia, según consignó La Cuarta, donde actualmente se encuentra evolucionando de forma positiva.

Ante la preocupación, la ganadora de la categoria Género Popular del Premio a la Música Nacional que le entregó la expresidenta Michelle Bachelet señaló a través de su cuenta de Twitter que se encuentra "bastante mejorada".

Además, hace alguno tiempo llamó la atención por declaraciones donde se mostraba a favor del aborto, el feminismo y la adopción homoparental.

"Está bien, las mujeres estamos en todo nuestro derecho de tener las mismas oportunidades que los hombres. Los hombres son superiores a nosotras en la condición física, en la fuerza, pero intelectualmente, las mujeres los aplastamos", aseguró cecilia entonces, agregando también que eso no debería ofender a los hombres, "porque es la verdad, ellos tienen que reconocer, que sin la mujer el hombre no hace nada, me refiero al matrimonio. Le doy todo mi apoyo al movimiento, de todas maneras. ¡Arriba las feministas!"