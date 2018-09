Luis Fonsi alza la voz luego de que Daddy Yankee cancelara conciertos con él: "No tiene nada que ver conmigo"

El pasado jueves, desde Puerto Rico informaron que Daddy Yankee daba por cancelados los tres conciertos que daría con Luis Fonsi en nuestro país para el mes de octubre. Una serie de problemas derivaron en que el reggaetonero cancelara los shows, acusara a la productora de incumplimiento de contrato y anunciara una demanda contra ellos.

Sin embargo, desde Empire Digital Entertainment, los encargados de traer a Daddy Yankee y Luis Fonsi a Chile, respondieron rápidamente a los requerimientos de este medio y dejaron clara su postura respecto a las verdaderas razones del por qué no se realizarán los conciertos.

“La cancelación se debe a exigencias no estipuladas en el contrato impuestas en forma unilateral por el artista, las que dicen relación con la presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a compartir escenario”, aseguraron.

Daddy Yankee no se ha referido a la polémica, pero su compatriota si aprovechó las redes sociales para hablar del tema, enviarle un saludo a los chilenos y explicar que él no tiene relación con esta cancelación.

"Mi querido Chile, como la gran mayoría de ustedes, me enteré ayer de la cancelación de los tres conciertos pautados para octubre 5,6 y 7. Lo más que me duele es que tenía muchas ganas de compartir con ustedes y presentarles lo mejor de mi música como lo he hecho durante tantos años", parte diciendo Fonsi, para luego agregar que "lamentablemente está circulando mucha información errónea".

"La verdad es que esta decisión no tiene ABSOLUTAMENTE NADA que ver conmigo y está fuera de mis manos", aseveró, para luego sentenciar que los deseos de visitar nuestro país están más vivos que nunca.

"Para mí, no hay nada que me haga más feliz que estar en un escenario y cerca de ustedes. Sé que nos veremos muy pronto, los quiero", dijo Luis Fonsi en Twitter.