Fauna Primavera anuncia horarios y escenarios de su próxima edición

Queda cada vez menos para el esperado festival Fauna Primavera, la fecha que congrega un buen puñado de bandas y artistas de la música indie entre los que año tras año destacan lo mejor de la escena nacional e internacional.

El evento programado para el próximo 10 de noviembre en el Espacio Broadway anunció ya los horarios y los escenarios que ocupará su parrilla con más de 12 horas de música y espectáculos.

Y es así como en cuatro stages la octava edición del festival tendrá las actuaciones de Lorde, MGMT, Death Cab For Cutie, At The Drive In, Paul Kalkbrenner, Warpaint, Built To Spill, Nina Kraviz, Javiera Mena, Nathy Peluso, Barbagallo, además de una incorporación reciente, la banda nacional Playa Gótica, quienes abrirán el escenario Ballantine´s.

Gentileza Fauna

Las entradas para el evento pueden ser adquiridas vía Puntoticket con 20% en CMR y código Papa Johns. La preventa 2 estará disponible hasta el 5 de octubre.