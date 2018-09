Maroon 5 reemplaza a Cardi B por Millie Bobby Brown

Un reemplazo de lujo tuvo Maroon 5 durante un show del grupo en Nashville, EEUU. Resulta que mientras la banda liderada por Adam Levine interpretaba en vivo uno de sus últimos éxitos "Girls like you", canción que tiene la colaboración de Cardi B, Maroon 5 sorprendió a todos al sumar una inesperada invitada para interpretar la parte de la voz de "I like it".

La actriz Millie Bobby Brown se subió al escenario e impresionó a todos mostrando sus talentos como rapera. A pesar de que esta no es la primera vez que la protagonista de "Stranger things" se sube a un escenario a cantar, la joven de 14 años vuelve a hacer gala de su versatilidad que la tiene hoy como una de las artistas más interesantes. La actriz compartió su participación con Maroon 5 a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje: "buenooooo, esta noche fue increíble!!! Amo a @maroon5 y ami querido amigo @adamlevine 🔥🔥🔥".

Millie Bobby Brown había sido parte del video de la canción, en el que el grupo reúne a varias personalidades femeninas entre las que destacan, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Gael Gadot y la joven actriz.