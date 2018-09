Paola Volpato en “Isla Paraíso”: “Es sano para el alma hacer este cambio hacia la comedia”

“Son dos hermanas gemelas que tienen muchas cosas muy parecidas…, pero una es la monja, que tiene un concepto de realidad más verdadero que su hermana, que es una mimada”, cuenta Paola Volpato sobre sus nuevos personajes en “Isla Paraíso”, la nueva apuesta de Mega que arriba el 1 de octubre para suceder a “Si yo fuera rico” (que finaliza ese día) y mantener al área comandada por María Eugenia Rencoret en el primer lugar de sintonía.

La producción, que graba parte importante de sus escenas en las cercanías de Castro, cuenta la historia de Carolina Miranda (Volpato), una mujer que, tras verse envuelta en una estafa de la que es inocente, decide esconderse en un pueblo ubicado en el sur del país, haciéndose pasar por su hermana monja, Celeste.

El tema es que su viaje va acompañado de la misión de “repoblar” de mujeres una localidad en la que sólo viven hombres. Y el machismo es tremendo.

“Esta teleserie tiene una historia que se realiza en una especie de mundo encantado y esperamos que la gente enganche con eso. Además, aborda un tema que está súper en la palestra, que es el empoderamiento de la mujer chilena; una mujer que siempre ha traspasado las barreras, a pesar del machismo imperante”, comenta.

“En esta teleserie las mujeres llegan al pueblo a romper la idea que tienen los hombres de que ellas van para atenderlos, porque en realidad van a Isla Paraíso buscando una nueva vida y buscar eso no tiene que ver con encontrar un hombre que te mantenga, sino que vas en busca de una nueva oportunidad de trabajo, porque estoy cansada, a lo mejor de una relación abusiva, y quiero otra cosa, o porque me echaron de la casa o etcétera. Y así, la premisa es que me empodero porque soy mujer y me las arreglo sola”, detalla la actriz.

Sobre las razones que tuvo para aceptar este nuevo protagónico, que implica dos personajes, a pesar de venir saliendo hace muy poco de “Perdona nuestros pecados”, Volpato asegura que encontró que la historia era “refrescante” y llegaba en el momento perfecto. “Me sedujo volver a hacer comedia tras un período bien agotador en términos intelectuales, haciendo ‘PNP’ y un personaje tan bueno para urdir cosas. Por eso me gustó este proyecto, que era tan distinto. Siento que es sano para el alma hacer este cambio hacia la comedia”.

Otro factor de “sanidad” para la otrora “Tichi” de “Pituca sin lucas” fue la posibilidad de grabar en uno de los rincones más lindos de Chiloé. “Para nosotros es un privilegio estar grabando en este entorno maravilloso, pero creo que también es un privilegio para el televidente poder ver algo así, porque en tiempos en que la industria está tan acotada, que un canal apueste por mover un equipo de más de 100 personas fuera de Santiago es súper aplaudible, y es un espaldarazo a la ficción nacional”, destaca, para luego esbozar cuáles cree que son los factores tras la evidente crisis que existe en las áreas dramáticas de los demás canales, donde la apuesta por teleseries locales es mínima debido al poco rating que ha acompañado a sus últimas producciones.

“Considero que ha pasado mucho por apostar por proyectos equivocados. Y es terrible porque uno tiene afectos enormes en las otras áreas, hay amigos, y uno sabe el esfuerzo enorme que están haciendo. Pero a veces en la génesis de los proyectos tienen muy poco olfato”, declara.

Regresando a la historia de “Isla Paraiso”, Paola Volpato cree que la gente va a “enganchar” con esta historia porque, de alguna manera, se va a identificar con varios de los personajes y sus historias.

“Al mostrar a estas mujeres empoderadas en este mundo machista, creo que vamos a visibilizar una realidad y la gente se va a reconocer ahí, y luego lo va a comentar. No me cabe duda que es una historia que va a generar mucho diálogo, y eso es súper bueno”, dice.

¿Crees que la clave del éxito de las teleseries de “Quena” Rencoret es justamente la identificación que logran sus personajes? -Posiblemente. Ella, como directora, sabe poner en sus historias temas que están súper candentes…, pasó en “Perdona nuestros pecados” con el tema de la iglesia, el abuso y el poder; pasa ahora con “Casa de muñecos” y el alzheimer. Y siento que es genial que una teleserie pueda poner ciertos temas en el debate y generar conversación. Así la televisión cumple un rol más importante, también.