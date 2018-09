Josefina Montané sobre Nicolás López: "Me preguntó si podía tocarme la teta"

Nuevamente, las acusaciones contra el director de cine Nicolás López se tomó la agenda este miércoles, luego de que se hiciera público el crudo testimonio de una mujer que lo acusa de haberla violado en 2004, cuando era menor de edad.

Un reportaje emitido por CHV Noticias en la noche del martes tuvo acceso al documento judicial que recopila las querellas en contra del cineasta, en el que se encuentran también los relatos de María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti.

Por ello, esta mañana el matinal "Bienvenidos" volvió a abordar las denuncias con la presencia de una de las mujeres que dio su testimonio en el primer reportaje publicado en la revista "Sádado" sobre López.

Josefina Montané fue parte del panel para apoyar a los rostros durante los días libres de Tonka Tomicic y en medio de la promoción de "Pacto de sangre", la nueva nocturna de Canla 13 y respondió sobre su experiencia con el director. “Yo tuve un episodio con él en el que salimos. Era para hablar, porque trabajamos juntos en un 'teaser' para una serie que se iba a vender en Miami", contó a lo que Martín Cárcamo pidió más detalles.

Publimetro Chile Nicolás López es acusado de violar a una menor de edad El hecho habría ocurrido en 2004 cuando la joven denunciante tenía 17 años. El director negó los dichos

“Me junto con él, para mí laboral. Él siempre confunde y mezcla un poco las cosas. Bueno, lo hemos visto, tiene una personalidad bien fuerte y como que a todo le baja el perfil, para él todo es un chiste", explicó la actriz y agregó: “Entonces, trató de curarme. Me ofrecía mucho alcohol, me pasaba cosas intomables. ‘Conmigo no, a mí no me vay a curar. Puedo tomarme mis tragos, pero no me vay a curar’. Caché al tiro que esa era la intención".

Montané aseguró que López le dijo que igual iban a terminar teniendo relaciones y que "también me preguntó si podía tocarme la teta”. "¿Así tal cual?", preguntó incrédulo Polo Ramírez. “Y le baja el perfil”, replicó la actriz.

La protagonista de "Pacto de sangre" relató que todo ocurrió en en la casa oficina que tiene el director, a la que llegaron con la idea de mostrarle el "teaser" antes mencionado. “Cuando tú te vas, ¿él te insistió?”, le preguntó Martín Cárcamo. “No me gustaría entrar tanto en los detalles. Sí fui a fiscalía, sí di mi declaración, por eso encuentro súper delicado el tema. Yo apoyo a mis compañeras, les creo", expuso la actriz.