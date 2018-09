Nicolás López es acusado de violar a una menor de edad: "Desperté con Nicolás desnudo encima de mí"

Una nueva denuncia suma el director nacional, Nicolás López, luego de que una mujer lo acusara de haberla violado en 2004, cuando era menor de edad.

Así lo relató un reportaje emitido por CHV Noticias la noche del martes en donde se reunieron tres testimonios de diferentes afectadas por las cuestionables conductas del realizador audiovisual.

Según el noticiero, pudieron acceder al documento judicial que recopila las querellas en contra del autor de "Qué pena tu vida, en el que se encuentran también los relatos de María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti.

En el reportaje se da cuenta de una mujer no identificada que relata cómo hace 14 años fue abusada sexualmente por López, cuando tenía 17 años y fue abordada por él en Reñaca, región de Valparaíso, durante el preestreno de "Promedio rojo".

Allí, la joven cuenta que luego de haber bebido alcohol, este la invitó al hotel donde se hospedaba. "Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada, me dijo: 'te podrías haber depilado' y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros… él me dijo: 'lo sé, penetrar a una menor de edad es delito'”, relata la mujer.

“A partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello…”, agregó la víctima.

La misma joven explica que en otras ocasiones el director la instó a tener relaciones con él para poder conseguir papeles en sus películas. “Nicolás me empezó a hacer cariño en la cabeza y me dijo: 'las oportunidades pasan, hay que aprovecharlas, juégate el papel en la película'”.

Hasta el momento, el cineasta suma nueve causas de las cuales cuatro han declarado en la investigación del Ministerio Público.

Tras ser consultado por los dichos de las denunciantes, López señaló que no conocía los detalles de las acusaciones y aseguró que era inocente.

“Una vez que lo conozca, ejerceré mi derecho a defensa ante los tribunales entregando todas los antecedentes que sean necesarios para probar mi inocencia”.

Además agregó que “reitero mi total inocencia y así lo demostraré ante la Justicia”.