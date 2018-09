"Las oportunidades pasan, hay que aprovecharlas, juégate el papel en la película": el relato de la menor que se querelló contra Nicolás López por violación

Una joven se querelló contra Nicolás López por violación a menor de edad, tras asegurar que el cineasta abusó de ella en un hotel de Reñaca el 2004 tras asistir al preestreno de la película "Promedio Rojo".

De acuerdo a una nota de CHV Noticias, en donde además fueron entrevistadas otras denunciantes del director como Lucy Cominetti y María Jesús Vidaurre, el hombre detrás de "Qué pena tu vida" invitó a la adolescente de ese entonces 17 años a pasar la noche juntos, tras haber consumido alcohol.

"Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada, me dijo: "te podrías haber depilado" y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros…él me dijo: lo sé, penetrar a una menor de edad es delito", detalló la mujer.

"A partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello…", agregó.

Tras esto, aseguró que "Nicolás me empezó a hacer cariño en la cabeza y me dijo: las oportunidades pasan, hay que aprovecharlas, juégate el papel en la película".

López desmiente la acusación

La consultora Imaginacción dio a conocer una declaración de López tras la querella en su contra, en la cual reiteró su inocencia en este y en otros casos en los que ha sido acusado.

"En relación al anuncio de una querella en mi contra, debo decir que no conozco aún su contenido. Una vez que lo conozca, ejerceré mi derecho a defensa ante los tribunales entregando todos los antecedentes que sean necesarios para probar mi inocencia", indicó.

Además, señaló que "he dicho desde un principio que las acusaciones que se han hecho públicamente en mi contra relatan episodios descontextualizados o derechamente falsas".

Por último, remarcó que "reitero mi total inocencia y así lo demostraré ante la Justicia".