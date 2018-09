Natalia Valdebenito y los abusos en el clan infantil de "Sábado gigante": “Se preocuparon de la institución y no de los niños que estábamos ahí”

Hace unos días la comediante Natalia Valdebenito hizo noticia al desclasificar unos casos de abuso sexual que habrían sido perpetuados en el clan infantil del exitoso programa "Sábado gigante" de Don Francisco.

En esta ocasión, Valdebenito habló en Súbela Radio con la periodista Rayén Araya y detalló su experiencia como testigo cuando sólo tenía diez años.

“Me parecía que hacer una declaración y contar lo que pasaba o someterme a cualquier otro medio de comunicación era un poco injusto para lo vivido", explicó la triunfadora del Festival de Viña, quien además agregó que para ella había sido complejo hablar del tema pues no fue directamente afectada por la situación. “No me involucra a mí, porque no me abusaron. A mí este caballero no me tocó, no me hizo nada malo”, explicó señalando que se trataba de un camarógrafo que acompañó a los niños del viaje y que abusó de algunos niños de entre nueve a diez años de edad.

Se trataba de un viaje a Puerto Montt y Chiloé donde los menores viajaban sin la compañía de sus padres. En cambio, eran cuidados por dos adultos del equipo. “Para mí viajar a esa edad era como descubrir el mundo. Esto ocurrió en una noche: nosotros teníamos habitaciones separadas, nos cuidaba una mamá. Así como a ellos los cuidaba este señor, él estaba a cargo de ellos en la misma cabaña. Al otro día los niños nos cuentan esto a nosotras y de ahí obviamente mis recuerdos son nebulosos porque hay mucho que una a veces quiere borrar”, explicó.

“Una compañera recordaba las cosas que él le decía a ellos. Hacía que ellos se masturbaran, ese tipo de cosas. Nosotros jugábamos a tener casettes y a contarnos historias y yo recuerdo que escuché el casette y las palabras que pasaron ahí esa noche y eso es lo que me perturba mucho”, admitió Natalia, agregando que “al parecer, el tipo no se dio cuenta y yo escuché que era un señor grande diciéndole a los niños ‘sácate la ropa’ y cosas así”, contó añadiendo que para todos allí había sido evidente el abuso.

“Era súper claro, tan claro que nosotros seguimos grabando. No se llevaron a este señor, solo lo trasladaron a un hotel. En una habitación nos juntaron a todos y nos explicaron esto y nos dijeron que él se había equivocado, y como se había equivocado, lo iban a separar de nosotros. Estábamos en Puerto Montt con 10 años, sin nuestros padres y con este señor ahí”.

Valdebenito además relató que, al enterarse el resto del equipo, les pidieron que no dijeran nada pues “son ellos, los adultos, los que le van a explicar a los papás. Luego de eso fue súper difícil estar ahí, yo me acuerdo de estar llorando todas en la cabaña, de hablarnos entre nosotras y muy chicas decir: ‘tapémonos el poto para que no nos hagan nada’, porque el tipo seguía ahí”. Para peor, el camarógrafo involucrado “seguía detrás de la cámara, y eso quiere decir que había que mirarlo a él. Nos acompañaba a hablar por teléfono, no nos dejaban decir lo que pasaba. Yo lloraba sin parar”.

En ese aspecto, la voz de #caféconnata aseguró que “se preocuparon de la institución, de la figura del animador y no de los niños que estábamos ahí. Siempre me defendí diciendo que yo no era la abusada, pero cuando uno comienza a aprender más, te das cuenta que sí es súper mi historia y que yo soy el resultado de eso. En el miedo, en el exceso de cuidado”.