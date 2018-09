Pamela Díaz se refiere a la filtración de fotos íntimas de Alejandra Álvarez: "No es que me arrepienta, pero no volvería a hacer lo mismo"

En un nuevo episodio del estelar de TVN, "Llegó tu hora", Pamela Díaz fue invitada para, como es de costumbre, ser sometida a un extenso cuestionario personal.

Entre los tópicos tratados, la panelista Valeria Ortega se refirió al escándalo televisivo de hace casi diez años en el cual se enfrentó a Alejandra Álvarez y que terminó con la filtración de fotos íntimas de esta por parte de Díaz.

“Es un tema súper complicado. Ella me puso querellas, yo fui cuatro veces a tribunales con ella. Cuando digo algo yo siempre doy la cara. Ella dijo que yo era una mala madre, que por bailar el caño yo no podía tener una hija en un colegio católico (…). Que yo no podía estar en otro lugar porque mi hija se iba a avergonzar de la madre que tiene”, explicó la conductora.

“Ella me vestía a mí, tenía una muy buena relación con ella… Yo encontré a ella súper deshonesta… Fue mi forma de responderle, que cuando tú dices que ‘esa persona es tan indigna’, vamos a ver qué pasa con ella… Hice una conferencia de prensa para mostrar las fotos”, agregó.

En ese sentido, Díaz aseguró de que ella no mide sus respuestas frente a ese tipo de ataques: “Nunca es proporcional lo que yo hago… Una vez hablé con mi papá y él me dijo: ‘¿Por qué si me dicen tonta yo voy a tomar un cuchillo y lo voy a enterrar?’. Es la forma en que yo me voy a (hacer) respetar. Yo no me metí con ella, ella se metió conmigo”.

Luego fue consultada sobre cómo reaccionaría si su hija fuera la víctima de un ataque así. “Me imagino que mi hija sabrá con el tema de las redes sociales que no puede grabarse ni sacarse una foto, eso es un problema de mi hija.

Finalmente Díaz aseguró que "no es que me arrepienta, pero no volvería a hacer lo mismo. Pero sí fue en un momento en que sentía que la televisión era esa (la) forma de defenderse, y que no se metieran conmigo”, a lo que Ortega dijo que “de alguna manera destruiste un poco su vida”.

“No creo, porque sigue trabajando, está viva. Perdóname, era la reemplazante de Raquel Argandoña que estaba en un programa pagado por ser la doble de (…). Para ti, de repente, está mal, pero para mí esa va a ser la proporción si te metes con mi hija”, respondió la "Fiera".