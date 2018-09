"X-Men: Fénix Oscura" ya tiene trailer

Hace tan sólo un par de semanas Fox y Disney llegaban a un acuerdo en el que la compañía del ratón se haría cargo algunas de las franquicias del cine más exitosas de la década. Entre estas, los X-Men.

Y es que los mutantes forman originalmente parte importante de Marvel Comics, con historias que desde sus orígenes en los años 60 han cautivado a grandes y pequeños.

Pero antes de que estos superhéroes perseguidos y discriminados se unan a las filas del Universo Cinematográfico que casi destruyó el malvado Thanos en "Infinity War", Fox tendrá una última oportunidad de despedirse del equipo liderado por el profesor Charles Xavier.

Hablamos de "X-Men: Fénix Oscura", la cuarta cinta en la tetralogía de los mutantes iniciada en 2011 con "First Class" donde pudo verse el origen del Profesor X, su amistad/rivalidad con Magneto, entre otras cosas.

Con un primer trailer, la cinta a cargo Simon Kinberg muestra el paso de la poderosa Jean Grey de una dulce y tímida joven, a una poderosa y malévola entidad cósmica que pondrá en aprietos al equipo de superhéroes… Del que ella misma es parte.

Dato no menor es que esta, además de ser la última cinta de "X-Men" en manos de Fox, será la primera película que Kinsberg dirigirá, aunque no su primera experiencia con los mutantes. Ya en 2006 trabajó como guionista de la cinta "The Last Stand", la conclusión de la primera trilogía de estos personajes inciada por Bryan Singer.

Desde 2011 Kinsberg además trabajó como productor de todas las cintas relacionadas con X-Men, además de "Deadpool" (tanto la primera como la segunda) y "Fantastic Four".

Mira el trailer aquí: