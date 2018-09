Don Francisco y denuncias de abuso en el clan infantil: "Es una cuestión al boleo que se tiró"

La denuncia que realizó la comediante Natalia Valdebenito en una entrevista con CNN, en la que reveló un caso de abuso sexual al interior del clan infantil de "Sábado gigante" ha sido uno de los temas de la semana. Una en la que justo se lanzó el eslogan de la nueva Teletón, "El regalo de todos", y se presentó a la nueva niña símbolo, Florencia Catalán (8).

Por ello, Mario Kreutzberger ha tenido que salir a dar su versión de los hechos en medio de la promoción de la cruzada solidaría. Primero fue su criticad aparición en Mega, tras asegurar que "hay una cosa que no está clara y le están dando más de lo que corresponde". Este viernes, el animador volvió a referirse a la denuncia en dos medios. En entrevista con "El Mercurio", Don Francisco reconoció el hecho y aseguró que "que se tomaron todas las medidas inmediatas". "El camarógrafo fue inmediatamente despedido. Fue lo único que yo recuerdo, pero por el clan infantil pasaron más de 200 niños”, dijo sobre el caso que, ya había salido a la luz pública en el año 2003.

Publimetro Chile “90 minutos”: Francisco Sagredo lidera la llegada del programa de debate a Chile El emblemático programa de Fox Sports tendrá su versión local

Kreutzberger afirmó que el caso ocurrió en la década de los 70 y no en el año 89, como señaló Valdebenito. "Creo que Natalia Valdebenito no se refiere a este caso porque ella en esa época no estaba en el clan infantil. No sé a qué se refiere”, explicó. Pero no se quedó ahí y el animador mostró su malestar por el vuelo que ha tomado el tema. “¿Sabes lo que me hincha las pelotas con esto? Porque es la verdad, es la mala onda, porque estamos tratando de unir a toda la gente con la Teletón. Si esto pasó en el año 80 o el año 70, ¿tenía que salir en estos días? Además, no hay ninguna acusación, ni nombres, ni personas, ni nada. Es una cuestión al boleo que se tiró”.

Publimetro Chile Natalia Valdebenito y los abusos en el clan infantil de "Sábado gigante": “Se preocuparon de la institución y no de los niños que estábamos ahí” La comediante detalló su experiencia en una entrevista con Rayén Araya en Súbela Radio

En conversación con "La mañana" de CHV, Don Francisco aseguró que se tomaron las medidas y que si fue en el año que dijo la comediante, el no estaba en el viaje, porque se encontraba en EEUU. Además, el animador declaró su sorpresa por la denuncia, porque "no había pasado" y dijo que no sabe por qué Valdebenito realizó la denuncia en este momento. "Por qué no lo contó antes, no sé".