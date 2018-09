Continúa la polémica: Nicole Block le responde a Mega tras haber sido desmentida por el canal

View this post on Instagram

#yotambien #metoo He sido víctima de múltiples formas de acoso: que te peguen un agarrón montón micro, metro, camino al gimnasio, fiestas etc. Piropos cerdos incontable, casting en ropa interior a un director, recibir una propuesta de un futbolista de plata a cambio de sexo. Pero una de las formas más soterradas de abuso es tener que aguantar en tu trabajo que un actor "importante" te gritone sin ningún pudor frente a un equipo de 40 personas . Pienso, Estoy exagerando! Oio, nadie dice nada, parece normal… Pero porque me siento como la mierda? Si yo hubiese sido hombre me hubiese gritado? Nicagando, si no tuviera una posición de poder lo hubiera hecho? Nicagando, y que pasa? que no puedo hacer nada, y que pasa? Que llego hecha bolsa a la casa, y que pasa? Lloro de rabia y pena, y que pasa? a nadie le importa nada.