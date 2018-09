Ítalo Passalacqua: los comentarios más ácidos del opinólogo de espectáculos

Aunque ya se encontraba ausente de la televisión, Ítalo Passalacqua es probablemente uno de los rostros periodísticos más recordados del mundo de la farándula y el espectáculo nacional.

No sólo por su peculiar carácter, sino que también por sus agudos y ácidos comentarios respecto de las áreas que más le apasionaban.

Desde la música, el cine, el teatro, la moda y la televisión, el opinólogo no tenía pelos en la lengua para destrozar aquello que no le pareciera oportuno o bien logrado.

Lero, lero, lero, aquí recopilamos algunos de los comentarios más ácidos de Ítalo Passalacqua sobre el mundo del entretenimiento:

"Please no more": el debut y despedida de Faith No More en la Quinta Vergara

Debe ser uno de los momentos más extraños que hayan sido registrados, no sólo en la TV, sino que en la historia del espectáculo del país. La banda de metal experimental Faith No More en el Festival de Viña (poco acostumbrado al rock) fue calificado por el periodista como un "patético cierre".

En el análisis que el opinólogo hizo para el diario La Segunda en el verano de 1991 fue despiadado y no temió asegurar que se trató de un "final decadente, con solista refregandose en el piso y el público poniendo 'pies en polvareda'. Faith No More es perdonable como relleno de 'Rock in Rio', pero nunca como estelar de un Festival Internacional de la Canción".

"Fenómeno pasajero"

El paso de Ruperto por Viña del Mar tras su éxito en Olmué no le pareció muy bien a Ítalo. Esto lo dejó ver antes de la realización del mismo cuando señaló que "es el colmo que tengan que contratar a la persona que triunfó en el Festival de Olmué para que les suba el rating".

Pero aunque esa crítica iba más dirigida hacia la organización del evento -a cargo de Canal 13 en esos instantes-, el periodista dijo en SQP que el show del humorista le parecía "patético" y "pasajero".

"Baja calidad y mal gusto"

En 2011 el comunicador disparó contra gran parte de la parrilla del Festival. Desde el reggaetonero Pitbull, a quien calificó como "marcado por la pobreza musical" y de "baja calidad vocal", hasta el icónico primer fracaso de Ricardo Meruane, "que con sus escasos 15 minutos de actuación, dejó claro que su rutina no era lo sufientemente efectiva como para revertir a un público adverso".

"Pérdida de tiempo"

Saliéndose un poco del festival,su trabajo en SQP era un espacio idílico para el comunicador de poder expresar su sentir frente a los fenómenos del entretenimiento. En 2014 no tuvo reparos en criticar a Hellen Toncio, ganadora del concurso de belleza Miss Chile en ese año y representante del país en Miss Universo.

Frente al panel que se deshacía en halagos a la joven de 20 años, Passalacqua dijo que "no tiene nada de especial, no es exótica, no es bellísima, no tiene nada. O sea yo no la operaría porque es perder el tiempo".

"Chabacano y rasca"

De que fue controversial, fue controversial. En 2015 Chile fue anfitrión de la Copa América y el grupo Noche de Brujas tuvo la oportunidad de componer la canción oficial del magno evento deportivo.

El himno a cargo del cantante Kanela no fue del gusto del crítico que le otorgó un "2" por "fome". "Esto es chabacano y le dará un espíritu de fiesta rasca" sentenció el hombre de SQP.