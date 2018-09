Loreto Valenzuela asegura que el director de teatro Raúl Osorio habría abusado de una menor de edad

Loreto Valenzuela volvió a referirse a las acusaciones de abuso sexual en contra del director teatral Raúl Osorio.

En esta ocasión la actriz se encontró como invitada al panel de Primer Plano donde reveló algunos detalles extras de su experiencia con el dramaturgo, además de indicar que otras personas también habrían sido víctimas del sujeto.

“No sé cómo tiene la cara para desmentirlo”, dijo la artista refiriéndose a la respuesta de Osorio frente a la publicación que hizo la revista Ya donde ella contaba la situación.

En esta ocasión, Valenzuela quiso agregar que conocía también el caso de una menor que habría sido víctima de los abusos del director: “Es un testimonio de una hija de alguien conocido (en el mundo del teatro), que era menor de edad (cuando fue abusada), que tenia 12 años, entonces yo ahí no me puedo meter”.

Al parecer, este dato pudo ser abordado en el relato inicial que dio a la publicación local el pasado martes 25 de septiembre, pero finalmente fue descartado. “A última hora (en la revista) dijeron que eso podía ser demasiado delicado, no se atrevió ella (a hablar en el reportaje)”.

Luego agregó que “a mí me ofreció su apoyo Juan Pablo Hermosilla (abogado de las víctimas del caso Karadima y de Nicolás López)”.

Finalmente, Valenzuela aseguró que “la mayoría de mis colegas lo sabían por no decirte todos. A mí me nombraban a Raúl Osorio y yo decía: ‘No me hablen de ese… Ese es un monstruo"”.