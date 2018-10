Hijos de Pilar Cox ya no saben qué hacer: "Es una persona con bipolaridad y alcoholismo"

Han sido días complicados para Pilar Cox, quien el pasado 28 de septiembre fue detenida tras protagonizar un incidente en un hostal del barrio Italia.

Según las informaciones, la actriz fue acusada por los funcionarios del recinto de no pagar la cuenta y de extraer un celular desde el mesón central.

Publimetro Chile La incómoda reacción de Tonka Tomicic cuando el ex ministro Francisco Vidal intentó darle un beso El momento duró escasos segundos, pero logró ser captado.

Pero a todo el escándalo, ahora se suman las declaraciones de sus hijos que hasta el momento desconocen el paradero de Pilar Cox.

"A nosotros no nos deja acercarnos. No se deja ayudar", dijo Valeria Ruiz a Las Últimas Noticias. "La tuve a principios de mes, en septiembre, en mi casa porque la busqué, pero la situación fue insostenible. La amo, pero no me deja ayudarla", agregó.

Y es que según comenta, su madre "está muy enferma, es una persona que tiene bipolaridad y alcoholismo. Eso la destruye mucho más".

Una opinión que apoya Martín, su otro hijo, quien aseguró que además de su adicción al alcohol, su madre fue diagnosticada con síndrome de personalidad limítrofe. "Era un tema que no partió tan mal como llega a estar ahora", dijo.

"Ha estado en rehabilitación de todos los tipos: a voluntad y contra su voluntad. La he visto manipular a los doctores para conseguir medicamentos (…) La he visto hacer promesas una y otra vez y que nunca sea capaz de mantenerlas una y otra vez", añadió.

Algo a lo que se suman graves hechos de violencia. "La he visto agredirse a ella misma de formas no merecibles. Las adicciones le han comido la vida", sentenció.