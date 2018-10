Kathy Salosny protagoniza tenso momento con Marcela Vacarezza tras pregunta sobre la maternidad

Este miércoles, el programa "Llegó tu hora" tuvo como invitada a Kathy Salosny, quien hizo un repaso sobre su carrera en televisión y se sometió a las preguntas del panel.

Sin embargo, la animadora vivió un incómodo momento cuando Marcela Vacarezza le lanzó una pregunta sobre la maternidad.

"El sentimiento con los hicos nace cuando los tienes… ¿Qué pasa en tu caso?", le dijo la psicóloga. Pero luego de respirar profundo, la conductora de "No culpes a la noche" le respondió que "siempre me ha molestado que me lo pregunten".

"Ay, no me digas eso", comentó Marcela. "Sí, porque creo que tiene que ver con elecciones de vida simplemente", replicó Kathy.

"¿Y te digo más?", continuó. "Muchas veces he sentido cuando me lo preguntan, que lo hacen con su qué. No digo que sea tu caso. Como que te hacen sentir incompleta… Hay muchas mujeres que por este deber han sido madres y todas sus frustraciones las proyectan en esos hijos", añadió.

Más adelante, la animadora comentó que en una entrevista de hace tiempo dijo que le gustaría tener ocho hijos, pero que luego prefirió privilegiar su carrera. "Me di cuenta que en el fondo no quería tener hijos y tal vez biológicamente había una respuesta a eso", dijo.