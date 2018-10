Robbie Williams: "Alexis Sánchez trabaja muy duro"

Ha sido un gran 2018 para Robbie Williams. El cantante británico volvió a estar en las portadas de los diarios, luego de su presentación en el acto de apertura de la Copa del Mundo y decidir sumarse como juez en el programa “X Factor”. Así lo reconoce la voz de “Angels” al teléfono con Publimetro, resaltando todo lo que disfruta su labor en el programa de talento. “Llevo trabajando por treinta años y todo lo que he hecho es promoción, álbum, tour. Promo, álbum, tour. Promo, álbum, tour. Ahora me encuentro en una silla, sentado en televisión, juzgando a las personas. Es muy divertido. Es mucho más fácil juzgar a la gente que ser juzgado. Me ha abierto un montón de puertas”, cuenta Williams, quien se presenta el próximo 5 de novimebre en el Movistar Arena (entradas por Puntoticket).

También repasó su pasó por Rusia, del que todos hablaron, luego de que hiciera un gesto ofensivo a una cámara de televisión, el que fue transmitido a todo el mundo. “Obviamente, presentarse en la Copa del Mundo fue un honor. Pero mi dedo del medio… Hubo una razón por la que hice eso. No creo que importe ahora…”.

Vi que lo explicó en el programa “This morning”, señalando que se trataba de que faltaba un minuto para el puntapié inicial.

– ¿Lo hice? No, no, no, estaba bromeando (ríe). Recibí amenazas de muerte por presentarme en Rusia. Así que, tú sabes, les dije que se jodieran. Al final, pidieron a Robbie Williams y tuvieron a Robbie Williams.

Además, este año también fue protagonista en distintos medios de comunicación al referirse sobre su salud mental. “Yo nunca he no hablado de lo que pasa en mi cabeza. No era divertido para mí y, definitivamente, no fue algo así como ‘ahora le voy a decir al mundo cómo me siento’. He hecho entrevistas por 30 años y, en al menos 20 de ellos, he hablado de mis dominios o problemas”.

Al ser una figura pública, ¿siente que tiene algún tipo de responsabilidad de hablar sobre estos temas?

– No, para nada. Lo que hice fue compartir de más. Le hablé a la gente mucho sobre mí. No lo hago por tener una responsabilidad. Tengo una responsabilidad de representar el mundo como lo veo, pero no desde una conciencia de salud mental. Hablo lo que pienso y siempre lo he hecho.

Era amigo de George Michael. ¿Su muerte le hizo ver las cosas de una manera diferente?

– Lo extraño como lo hace el mundo. Como lo hacen los fanáticos. No lo conocí tanto. Salimos un par de veces durante los noventa y fue bien caótico, porque los dos lo éramos. Cuando era más joven pensaba: “Si George lo hace, yo también puedo”. Fue una gran influencia en mi vida de muchas formas.

Actualmente es una estrella global, pero también fue un ídolo pop adolescente. Teniendo en cuenta la muerte Mac Miller y la sobredosis de Demi Lovato. ¿Cree que la industria abandona a sus estrellas?

– No creo que sea la industria. Creo que hay una epidemia de opio y es una crisis. Hoy las drogas son peores y se han vuelto más mierda. Antes era cocaína y éxtasis. Ahora hay muchas drogas que la gente está tomando y es una tragedia.

Su último disco fue “The heavy entertainment show”, publicado hace dos años. También editó un álbum de lados b y rarezas. ¿Está trabajando en nuevas canciones?

– Estoy escribiendo un álbum de Navidad para el próximo año.

Le tomó doce años regresar a Chile. ¿Tiene algún recuerdo de aquella visita?

– Recuerdo al público y lo apasionado que era. Lo increíble de la energía que crearon. No hay lugar como Sudamérica en el mundo. Son la mejor audiencia.

Le pregunto porque acá recordamos siempre una entrevista que dio en televisión (con Luis Jara el año 2004 en la que no entendió su inglés). ¿Se acuerda de ello?

– Muy vagamente. Es un problema porque yo no hablo español y no creo que él hablara inglés. Eso es importante cuando haces una entrevista (ríe). Es cómico.

Después de ese episodio, el animador tomó clases de inglés.

– Ja, ja, ja…

Robbie Williams y el rendimiento de Alexis Sánchez en el Manchester United: “No le ha ido muy bien”

En varias oportunidades, Robbie Williams ha hecho público su amor por el Port Vale F.C., equipo de la League Two de Inglaterra. Incluso, el cantante compró acciones en el año 2006. “Les di un poco de dinero para que no tuviera que salir del negocio”, cuenta.

Pero también es hincha del Manchester United y tiene claro quién es Alexis Sánchez. “No le ha ido muy bien en este momento”, dice sobre el tocopillano. Pese a ello, reconoce que le gusta cómo juega el chileno. “Es increíble. Yo juego 'Dream team', no se si lo tienen allá, pero es como una liga de fantasía, y siempre tengo a Sánchez. Todos los años. El trabaja muy duro”, sentencia.