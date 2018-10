Vivi Rodrigues interpone denuncia por amenazas en contra de Daniela Aránguiz en Carabineros

Luego del primer show de la gira Mekano, que inició el pasado domingo en Maipú, se desarrolló un tenso conflicto por los dichos de Daniela Aránguiz en el matinal "La Mañana" de CHV. Especialmente por sus comentarios sobre Vivi Rodrigues, a quien apuntó por el vestuario que utilizó en la presentación.

"Vivi ya no se puede poner los mismos shorcitos de cuando tenía 20 años", dijo la panelista durante el programa. Algo que no cayó nada bien a la brasileña, quien le respondió a través de su Instagram.

"Ayer escuché un comentario en el @matinaldechv donde Daniela Aranguiz dijo que yo ya no estoy para usar short…", escribió en una publicación. Además, explicó que "soy una mujer libre, muy segura de lo que soy y de lo que quiero, y nadie, absolutamente nadie, me va a decir con qué me puedo vestir".

Pero el conflicto escaló mucho más de lo esperado, y al parecer el asunto habría llegado a Carabineros. Así lo indicaron en Intrusos de La Red, en donde aseguraron que Vivi Rodrigues interpuso una denuncia por amenazas en contra de Daniela Aránguiz.

Todo por un mensaje que la esposa del "Mago" Valdivia le habría enviado y que Michael Roldán leyó en vivo. "Mira todos los mensajes insultos que mi hija tuvo que leer por tu culpa, por no ver bien todo lo que dije. Ahora es sin llorar", dijo el periodista.

Es que al parecer su hija recibió duros comentarios a través de redes sociales, criticando la actitud de su madre.

Sin embargo, esto fue suficiente para la brasileña como para considerarlo una amenaza e interponer una denuncia en su contra.