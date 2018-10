"Yo no me doy por vencido": Alexis Sánchez le habría pedido matrimonio a Mayte Rodríguez pero fue rechazado

Más de un año duró el amor entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez. La célebre pareja terminó su relación a principios de septiembre y aunque ya ha pasado tiempo, nuevos detalles han salido a la luz sobre los motivos de su mediático quiebre.

Así lo confirmó este sábado el Diario La Cuarta, en donde revelaron que el futbolista le habría pedido matrimonio a la hija de Carolina Arregui.

Según el medio citado, el tocopillano habría querido salvar su relación con la actriz, por lo que se la jugó con algo que creyó, no podría fallar; le pidió consolidar aún más su amor, casarse y formar una familia con ella en el corto plazo.

Pese a lo romántica que esta situación puede parecer, la ex pareja de Tiago Correa habría rechazado la petición de Alexis, asegurándole que “los planes para su vida iban por otro lado”, según indica el diario, pues de aceptar, habría tenido que radicarse en Inglaterra para acompañar a su eventual marido.

Pero eso no es todo, pues el delantero le habría insistido, argumentando que estaba “full enamorado y que quería una vida juntos”, por lo que puso habría comenzado a cantar “Yo no me doy por vencido” de Luis Fonsi, según indica el matutino.

Pese al gran esfuerzo, la joven actriz prefirió ponerle punto final su relación con Alexis y continuar con su carrera.