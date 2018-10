Ingrid Aceitón representará al país en importante concurso de belleza polaco

View this post on Instagram

Querid@s amig@s Hoy oficialmente quiero compartir con todos ustedes un desafío tan anhelado e importante para mi … representar a mi querido Chile 🇨🇱 en un certamen internacional , en donde me esforzaré y daré lo mejor de mi, para que el nombre de nuestro país quede plasmado por esas tierras. Este 18 de Noviembre viajaré a la ciudad de Krakow, Polonia donde se realizará la décima versión de Miss Supranational, el día de la final será el 7 de Diciembre. Desde ya espero tener el apoyo incondicional de cada uno de ustedes en este proceso tan significativo para mi vida, y agradezco a cada personita que desde el dia uno han confiado en este proyecto, principalmente a mi representante @anitaalmonacid que ha estado apoyandome en cada minuto y a mi tour manager @paulasandoval_pw que se ha preocupado de cada detalle entregandome las herramientas necesarias para estar al 100%. Y no puedo olvidarme de mi tremendo equipo de trabajo con el que me estoy preparando : Fotografia: @gabalfonsino Missologo: @anjoaparicio Asesor: @crisasesor Oratoria: @teachersalandy Outfit de fotografía : @johannessenior Manicure: @goprettychile Muchisimas gracias por el cariño que me han entregado siempre …. Sigan la cuenta @missmodel.cl donde estare subiendo todo el proceso del concurso ☺ VAMOS CHILEEEEEEEE!!!!!!!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 #misschile #missmodel #supranational #Polonia #Chile #belleza #chicas #international #vamoschile #elite