Luis Jara: “Preguntarle a Robbie Williams por la entrevista es bien pueblerino”

Como un disco “curioso y muy esperado”, define Luis Jara su próximo trabajo llamado “La última tentación”, cuyo single homónimo lleva semanas en las radios. “Curioso porque soy un tipo que cultiva el pop melódico más que la música urbana. Tuve que acondicionar mi forma de interpretar a un género que no necesita tanta voz sino que más onda”, explica.

Son diez las canciones que dan forma a este álbum que debería estar disponible para la primera semana de noviembre y el 3 del mismo mes realizará un show de lanzamiento en el Arena Monticello. “Tiene una portada muy bonita, salgo con barbita cana, pero, fundamental, más allá de la portada, es el trabajo que contiene. Es una gran apuesta y tengo mucha fe en este disco”, adelanta Jara. Rigeo, Luciano Pereyra y 330AM son algunos de los artistas que se suman a María José Quintanilla y Franco “El Gorila” como invitados de Luis Jara en su aventura urbana. “Te voy a ser bien honesto. Yo el álbum lo escucho completo. Lo pongo y lo dejo correr. Tiene mucha pasión y está bien hecho. El disco, en su conjunto, me gusta mucho”, cuenta.

Pese a lo arriesgado de pasar del pop melódico a incursionar en la música urbana, Luis Jara asegura que este disco, más que un riesgo, es un gusto que se dio. Pero esta jugada, al igual que cada cosa que haga o diga el rostro de Mega, termine siendo criticado en redes socailes, donde le colgaron el cartel de egocéntrico. “Yo creo que se confundió el concepto del ego con una persona apática y poco empática, que es todo lo contrario a lo que soy. Lo que si yo he sido siempre es un florero, centro mesa”, explica sobre los constantes cuestionamientos que le hacen y agrega: “Los haters tomaron, de una forma definitiva, una manera de molestarme y no lo lograron, porque en realidad yo disfruto mucho, a pesar del hostigamiento, de que se hable de mí, porque yo, hace mucho rato, aprendí a reírme de mi mismo”.

Así lo hizo con el episodio que vivió con Robbie Williams hace doce años y la fallida entrevista que protagonizó y que es parte de los hitos televisivos que siempre se recuerdan en la historia de la industria. Por ello, cuando este diario tuvo la posibilidad de conversar con el cantante inglés, quien se presenta el 5 de novimebre en Chile, la semana pasada, aprovechó la oportunidad de preguntarle a la voz de “Angels” si recordaba el hecho. “Muy vagamente”, fue la respuesta a Publimetro del cantante, quien también fue consultado por el mismo hecho por La Tercera. Algo que Luis Jara asegura no haber visto.

Publimetro Chile Robbie Williams: "Alexis Sánchez trabaja muy duro" El cantante británico, que se presenta en Chile el 5 de noviembre en el Movistar Arena, conversó con Publimetro sobre su gran año, el episodio del dedo en el Mundial, las drogas, la fallida entrevista con Luis Jara y el desempeño del jugador chileno en el Manchester United

“A mí me parece que es un gran artista y preguntarle por un episodio así es bien pueblerino. Primero, no debe tener idea de quién es Lucho Jara. Segundo, a Chile lo debe considerar un país muy lejano. Es un episodio que no tuvo mayor importancia, pero los chilenos si consideraron que era importante colocarme en el banquillo de los acusados. En particular, para mí es un episodio superado”.