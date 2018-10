"Pacto de sangre": La filtración de un falso guión impactó a sus seguidores

"Pacto de sangre" está dando que hablar. La teleserie nocturna de Canal 13, que promedia poco más de 10 puntos de rating, ha logrado gran popularidad y comentarios en redes sociales, donde las teorías de lo que podría pasar con Trinidad y compañía, no dejan de aparecer.

Sin embargo, esta vez fue distinto. En vez de teorías, los seguidores del thriller se impresionaron con un supuesto guión que empezó a circular, y donde se veía involucrado "Feliciano" (Alvaro Gómez) en un tenso llamado telefónico.

Según la imagen, se trataría del capítulo 21 de "Pacto de sangre" y ahí Feliciano se ve muy tenso mientras contesta, al tercer intento, el llamado de un número desconocido. Con lágrimas en los ojos, "gritando fuera de control, se para de su silla" y dice el siguiente diálogo: "Josefa (Loreto Aravena), perdóname! Te juro que yo no quería, lo juro! Gabriel (Pablo Macaya) no era quien parecía ser, no tuve más remedio. Perdóname".

De inmediato las especulaciones respecto a qué podría haber hecho Gabriel no se hicieron esperar, por eso uno de los guionistas de la trama ocupó sus redes sociales para desmentir la supuesta filtración. "Amigos que ven # PactoDeSangre: Esa “filtración” no es tal. Gracias por el interés igual, los queremos mucho", dijo Diego Muñoz en Twitter.

Amigos que ven #PactoDeSangre: Esa “filtración” no es tal. Gracias por el interés igual, los queremos mucho 😍 — Hermes Antonio 🎃 (@hermeselsabio) October 19, 2018

Recordemos que le último capítulo de "Pacto de sangre" estuvo impactante, ya que Carmen(Tamara Acosta), la madre de Daniela, reconoció el cuerpo de su hija en las fotos de los peritajes que estaban sobre el escritorio del policía.

Además, Trinidad (Ignacia Baeza) reveló su plan para deshacerse del cuerpo de "Vanesa" (Antonia Bosman) y echarle la culpa a un psicópata que es buscado por la policía: el “Chuzo”.