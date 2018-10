El descargo de Juan Pablo Queraltó tras sufrir robo en estacionamiento de una clínica

Una molesta situación vivió el rostro de CHV, Juan Pablo Queraltó. El periodista denunció a través de su cuenta oficial de Twitter un robo que habría sufrido en el estacionamiento de la Clínica Las Condes, luego de que hubieran abierto su vehículo del que extrajeron elementos de valor.

El problema, sin embargo,empeoró luego de que Querlató diera aviso al personale de seguridad del establecimiento y solicitara tener acceso a las cámaras de seguridad… Algo que, según contó, le fue negado.

"ME ROBAN EN ESTACIONAMIENTO DE @cliniclascondes ME ABREN EL AUTO…. y a la hora de pedir ver las cámaras de seguridad me dicen que NO PUEDO VER LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD!!! Qué pasa con la empresa a cargo? RT"

El penalista de "La mañana" quedó a la espera de una respuesta por parte de la empresa de seguridad.