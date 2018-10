Patricio Manns dispara contra Isabel Parra: "Ella es intérprete no más, yo la veo vegetar"

Una ácida crítica realizó Patricio Manns en contra de la cantante Isabel Parra pocos días de darse a conocer el Premio Nacional de Artes Musicales 2018.

El músico no tuvo pelos en la lengua para referirse a la hija de Violeta Parra y desacreditar su trayectoria artística comparándola con la de él mismo.

En una entrevista con el diario La Segunda, Manns señaló que “Tiene una canción, y una que escribió la Violeta. Eso es media canción. Yo tengo 500. Ella es intérprete no más, yo la veo vegetar”.

El artista además señaló que “ella (Isabel) en los 70, en un festival de Lima corrió la voz de que la canción con la que competía había sido publicada en Chile, que no era inédita. Después en Buenos Aires llamó a la periodista que me iba a entrevistar para que no lo hiciera. Del Ángel (Parra) fui muy amigo”.

En ese sentido, Manns además desmitificó la idea de que Violeta Parra fuera "la madre de la Nueva Canción Chilena". "Cuando llegó ella a Chile yo tenía cinco discos”, aclaró para luego disparar contra sus demás colegas: “(Alejandro) Guarello… Es cosa seria. El Loro (Horacio Salinas, líder de Inti Illimani Histórico) es mi hermano, pero hace textos. Y la (Sylvia) Soublette, tiene dos canciones infantiles, no tiene derecho a eso (al premio)".

“Si no me lo gano, no pasa nada, pero yo ya tengo una definición de las cosas. Mi último antagonista era Vicente (Bianchi) y ya se lo dieron, así que ahora soy el más antiguo y con más producción, no tengo competidores”, aseguró.

No hace mucho Isabel Parra se había referido también al controvertido premio. En una entrevista con The Clinic la hija de Violeta Parra señaló que “ha castigado a las mujeres históricamente, y yo creo que lo han hecho así, con esa odiosidad que deben sentir los que no premian a las mujeres, que las descalifican. Postulo en rebeldía a eso”.

Además, la cantante dijo que “el movimiento de la Nueva Canción Chilena es un movimiento machista, yo lo digo ahora con todas sus letras".